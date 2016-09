Battlefield 1: Entwickler reagieren auf Beta-Feedback und nehmen Anpassungen vor

PC XOne PS4

Nachdem DICE letzte Woche eine umfassende Statistik zur Beta von Battlefield 1 (Preview) veröffentlichte, an der unter anderem rund 13,2 Millionen Spieler teilnahmen (siehe auch Battlefield 1: Rekordteilnahme mit 13,2 Millionen Spieler), werden nun erste Schlüsse aus der Testphase gezogen. Auf die Wünsche der Community eingehend werden im Conquest-Modus fortan auch Kills für die Gesamtpunkte gewertet. Bisher hat sich nur die Einnahme und Verteidigung von Flaggen auf das Ticketsystem ausgewirkt. Auch der Rush-Modus soll überarbeitet werden, ohne dass die Entwickler derzeit näher ins Detail gehen.

Neben den Änderungen an den Spielmodi sollen aber auch bestimmte Waffen und Fahrzeuge noch einmal bearbeitet werden. Der leichte Panzer sowie die Pferde waren in der Beta zu stark und werden vor Veröffentlichung des Spiels am 21. Oktober noch etwas abgeschwächt. Darüber hinaus werden einige Tools hinzugefügt, die insbesondere gegen Fahrzeuge hilfreich sein sollen. Unter anderem wird demnach auch die in der Beta am wenigsten gespielte Klasse, der Versorgungssoldat, eine Möglichkeit erhalten, sich mit Fahrzeugen anlegen zu können.

Solltet ihr an der PC-Version von Battlefield 1 interessiert sein, könnten außerdem die kürzlich veröffentlichten Systemanforderungen hilfreich für euch sein. Ihr findet sie in dieser News.