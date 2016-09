Gears of War 4: PC-Version mit Splitscreen-Koop, LAN-Modus, aber ohne HDR

PC XOne

Gears of War 4 ab 66,98 € bei Amazon.de kaufen.

Chuck Osieja, der Creative Director hinter dem kommenden Third-Person-Shooter Gears of War 4 (im Preview-Bericht), hat in einem Interview mit PCGamesN über die Features der PC-Version geplaudert. Wie er bestätigte, wird diese, wie die Konsolenversion, mit einem Splitscreen-Modus aufwarten, allerdings nur in den PVE-Modi (Kampagne, Horde und Koop-Versus). Für den Splitscreen-Koop müsst ihr euch einfach ganz normal mit eurem Xbox-Live-Account anmelden. Der zweite Spieler kann euch dann mit seinem eigenen Account als Gast beitreten.

Die PC-Fassung wird auch einen LAN-Modus bieten. Wie außerdem bereits seit der E3 bekannt, werden die PC- und Konsolenspieler Online gemeinsam gegen die außerirdische Bedrohung kämpfen können. Auf einen Modus, in dem PC-und Xbox-Spieler gegeneinander antreten können, haben die Entwickler bewusst verzichtet, da die PC-Fraktion hier dank Maus und Tastatur zu sehr im Vorteil wäre. Wer solche Kämpfe trotzdem erleben möchte, kann auf private Server zurückgreifen. Ein Feature wird in der PC-Fassung allerdings fehlen und zwar HDR (High Dynamic Range). Wie der Community Director Adam Fletcher im NeoGAF-Forum erklärte, habe man darauf verzichtet, weil es nicht so viele Grafikkarten und Monitore gibt, die es unterstützen. Dafür können sich PC-Spieler auf Dinge, wie dynamische Auflösung (inklusive Ultra-Wide), Hi-Res-Texturen (bis 4K), Benchmark-Modus und umfassendere Video-Einstellungen freuen.