TGS2016: Neuer Trailer zum CGI-Film Resident Evil - Vendetta veröffentlicht

Capcom und Marza Animation Planet haben auf der Tokyo Game Show in Japan einen neuen Trailer zum kommenden CGI-Film Resident Evil - Vendetta präsentiert. Dieser wird auf der Geschichte des ersten Teils der Spielserie basieren, allerdings mit einer eigenen Handlung aufwarten. Fans des Franchises können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren, darunter Chris Redfield, Rebecca Chambers und Leon S. Kennedy freuen.

Der Animationsfilm wird von Takashi Shimizu (Der Fluch – The Grudge, The Shock Labyrinth) produziert, während Takanori Tsujimoto (Resident Evil 4) als Regisseur fungiert. In den japanischen Kinos soll der Streifen im Frühjahr 2017 unter dem Titel Biohazard - Vendetta anlaufen. Hinsichtlich der Veröffentlichung im Westen ist bisher noch nichts bekannt.