Gears of War 4: Launch-Trailer veröffentlicht

PC XOne

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung von Gears of War 4 (im Preview-Bericht) hat Microsoft Studios heute den Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Der Clip zeigt sowohl bekannte, als auch neue Szenen, die mit den Klängen des Metallica-Klassikers „Nothing Else Matters“ untermalt werden (hier vorgetragen von der US-amerikanischen Folk-Rock-Sängerin Lissie).

Der neueste Teil der beliebten Third-Person-Shooter-Serie rückt JD Fenix, den Sohn des legendären Soldaten Marcus Fenix, in den Vordergrund. Als sein Dorf von einer bisher unbekannten Alienrasse überfallen wird, kommen er und seine beiden Freunde Kait und Del nur knapp mit dem Leben davon. Nun liegt es an ihnen, die Wahrheit über die neuen monströsen Widersacher aufzudecken und die Menschen, die ihnen am nächsten stehen, zu retten.

Gears of War 4 wird ab dem 11. Oktober als Play-Anywhere-Titel für PC (Windows 10) und Xbox One erhältlich sein. Käufer der Ultimate Edition können bereits am 7. Oktober loslegen.