For Honor angespielt und knallharte, komplexe Kämpfe erlebt

Als Ritter, Wikinger und Samurai haben wir uns in die geschlossene Alpha-Phase geworfen. Was wir von den knallharten Multiplayer-Schlachten halten, erfahrt ihr im Folgenden.

Anspruchsvolle Steuerung

KI-Vasallen fertigt unser Kämpfer lässig mit einem Tastendruck ab.



Im Zwei gegen Eins sind wir deutlich überlegen, müssen aufgrund des Friendly Fire aber auch auf unsere Mitspieler Acht geben.

Dynamische Kämpfe

Für eine Extraportion Schlachten-Feeling stürzen wir uns ins KI-Getümmel.

Simples Deathmatch, spaßiger Herrschaftsmodus

Behaltet die Umgebung im Auge. Angriffe in den Rücken sind fatal und können einen Kampf schnell entscheiden.

Fraktionen und Klassen

Freischaltbare Ausrüstungsteile verbessern die Werte und das Aussehen unseres Kriegers.

Lust auf mehr

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalUbisoft ist immer für eine Überraschung gut – vor allem auf ihren E3-Pressekonferenzen. 2012 haben sie mit der Ankündigung zufür Aufsehen gesorgt, 2015 dann aus dem Nichts die-Reihe mitwiederbelebt. Ebenfalls 2015 zeigten sie erstmals, das mit seinem brachialen Nahkampfsystem überzeugen möchte. In einer kürzlich stattgefundenen Closed-Alpha konnten wir nun überprüfen, ob ihnen dieser Vorsatz gelingen könnte.Die größte Besonderheit von For Honor ist neben dem bunt gemischten Ritter-Wikinger-Samurai-Setting das Kampfsystem. Mit dem rechten Stick bestimmen wir zunächst unsere Haltung und die Richtung, aus der wir gegnerische Angriffe blockieren. Holen wir nun zum Schlag aus, geht dieser aus eben dieser Richtung aus. Der regelmäßige Wechsel der Haltung, um durch die gegnerische Verteidigung zu brechen und gleichzeitig Hiebe abzufangen, stellt sich komplexer als gedacht heraus. Weitere Aktionen wie eine Ausweichrolle und ein Abwehr-Brecher machen die Sache gerade zu Beginn nicht leichter. Außerdem können wir Gegner greifen und sie zu Boden werfen.Die Kampfsteuerung von For Honor ist gerade im Vergleich zu anderen Actionspielen erstaunlich tiefgängig. Dank Tutorial und Offline-Matches gegen die KI gewinnen wir jedoch nach und nach Übung. Ob das Training Früchte getragen hat, erfahren wir dann spätestens im Online-Multiplayer. Wer nur wild auf den Tasten herumdrückt, wird gegen halbwegs geübte menschliche Spieler kaum eine Chance haben. Hier zählt es, den Feind genau zu beobachten, seine Verteidigung lesen zu lernen und Angriffe genau im richtigen Moment zu setzen.Von Glück können wir dann reden, wenn uns im Kampf ein Mitspieler zu Hilfe eilt: Denn befinden wir uns einmal in der Überzahl, steht unser Gegenüber vor einem echten Problem – zumindest, solange wir nicht den Fehler machen und ziellos Angriffe verteilen. Treffen wir hierbei nämlich unseren Kollegen, muss auch dieser aufgrund des ständig aktivierten Friendly Fire Lebenspunkte einbüßen.Ist die Einstiegshürde des Kampfsystems einmal genommen, lernen wir nach und nach die Feinheiten kennen. Dazu gehört etwa auch, dass wir die Maps zu unserem Vorteil nutzen und uns in Duellen taktisch schlau positionieren. Fatal ist es beispielsweise, auf Mauern oder erhöhten Ebenen zu weit nach außen getrieben zu werden. Schafft es unser Gegner, uns hinunterzuschubsen, kann er uns mit einem anschließenden Sprungangriff umgehend die Lichtlein ausblasen. Nicht weniger befriedigend – zumindest aus Sicht des Angreifers – fallen die drastisch inszenierten Finisher aus.In der Closed Alpha standen drei Spielmodi bereit: Der "Duell"-Modus ist ein simpler Kampf im Eins gegen Eins. Wer stirbt, verliert die Runde – wer drei von diesen für sich entscheidet, geht als Sieger hervor. Der "Handgemenge"-Modus beschreibt das Team-Deathmatch mit zwei gegen zwei Spielern.Mehr als einfaches Deathmatch gibt es in "Herrschaft", in dem der Angriff auf eine Festung inszeniert wird. Ein Team belagert die Festung, eines verteidigt sie, wobei die je vier menschlichen Krieger pro Seite von einem unablässigen Strom an schwachen KI-Einheiten unterstützt werden, die sich in der Mitte der Karte die Köpfe einhauen. Ziel ist es, zuerst 1.000 Wertungspunkte zu erzielen. Die wiederum erhalten wir durch das Einnehmen von Punkten sowie das Töten von Gegnern. Nehmen wir einen Punkt ein, der zuvor dem Gegner gehörte, so verliert dieser 100 Punkte, während sie uns gutgeschrieben werden. Haben wir die vorgegebene Punktemarke erreicht, setzt bei unseren Feinden der Respawn nach einem Tod aus – haben wir sie alle erledigt, ist die Partie beendet.In For Honor müssen wir uns zu Beginn eines Spiels für eine von drei Fraktionen – Ritter, Samurai und Wikinger – entscheiden. Jede von ihnen stellt in der finalen Version vier Klassen, in der Closed Alpha konnten wir immerhin schon zwei je Fraktion ausprobieren. Für die Ritter ziehen der zähe Wächter und der defensive Eroberer in den Kampf. Sie stehen dem Plünderer und dem Berserker der Wikinger sowie dem Kensei und dem Counter-Spezialist Orochi der Samurai gegenüber. Jeder Kämpfer hat seine Vor- und Nachteile. Während der Plünderer beispielsweise eine große Reichweite mit starken, jedoch langsamen Schlägen besitzt, ist der Berserker ein schneller Nahkämpfer, der den Gegner mit schnellen Schlägen und vergifteten Waffen in Schach hält.Sieg oder Niederlage, am Ende jeder Partie gibt es Erfahrung für unseren gespielten Helden sowie ein paar Währungspunkte, über die wir neue Ausrüstung erstehen können. Die verbessert unsere Attribute und bietet uns somit einen Vorteil im Kampf. Nicht genutzte Teile können zerlegt werden, um neue Ausrüstung zu erstehen oder unsere angelegte Ausrüstung zu verbessern.Alles in allem hat uns For Honor sehr gut gefallen. Das komplexe Zweikampfsystem machte uns anfangs ein paar Probleme, mit der Zeit wandelte sich die Überforderung jedoch zur motivierenden Herausforderung. Zudem sieht For Honor bereits in dieser frühen Fassung gut aus, technische Probleme hielten sich für eine Alpha auch in Grenzen. Wir freuen uns jedenfalls schon darauf, bald wieder die Schwerter und Keulen schwingen zu dürfen.Autor: Fabian Schneider / Redaktion: Christoph Vent (GamersGlobal)