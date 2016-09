GTA 5: Redux-Mod mit grafischen Verbesserungen verfügbar // Diebstahl-Vorwürfe gegen Modder [U]

PC

Update vom 20. September:



Allem Anschein nach hat sich der Entwickler Josh Romito bei seiner Redux-Mod an der Arbeit eines polnischen Modders namens _CP_ bedient. Dieser machte in einem umfangreichen Post im GTA-Forum auf den Code-Diebstahl aufmerksam. Es soll auch nicht das erste Mal sein, dass sich Romito ungefragt bei Kollegen bedient. So mussten bereits die Mods Miracle of V und Pinnacle of V, an denen er ebenfalls beteiligt war, wegen denselben Anschuldigungen zurückgenommen werden.

Ursprüngliche Meldung vom 19. September:

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Josh Romito an seiner Redux Mod für die PC-Version von GTA 5 (Test: Note 10). Neben grafischen Anpassungen wie besseren Texturen sowie einer überarbeiteten Beleuchtung und Schatten enthält die Mod auch ein neues Wettersystem, bei dem die Übergänge realistischer als bisher ausfallen sollen. Wie sich die Änderungen optisch bemerkbar machen, könnt ihr euch im Trailer gleich unter dieser News anschauen.

Die Redux Mod hat eine Downloadgröße von etwa 3,3 GB und steht ab sofort zum Download bereit. Ein Day-1-Patch, der Probleme mit Abstürzen beheben soll, ist ebenfalls verfügbar. Downloadlinks findet ihr über die Quellen.