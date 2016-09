PC XOne

Benjamin und Christoph haben in den letzten Tagen viel Zeit in Australien verbracht -- im virtuellen von Forza Horizon 3. Sich öffentlich darüber austauschen dürfen sie aktuell jedoch nur in Ansätzen. Umso offener dürfen sie dafür über Ben Hur sprechen, eines der schlechtesten Machwerke, mit dem sie in den letzten Jahren zu tun hatten. Was die beiden sonst noch erlebt haben, was euch in den nächsten Tagen auf GamersGlobal erwartet, und warum Benjamin jetzt, wo sein Effzeh mal ein paar Tage auf Platz 3 verbringt, gleich mal Seitenhiebe verteilt, erfahrt ihr in der neuesten Folge des Montagmorgen-Podcast.

Alle Themen in der Übersicht:

00:25 Wir wünschen einen guten Morgen!

00:33 Forza Horizon 3 im Koop gespielt, aber reden dürfen wir nur über die Demo

im Koop gespielt, aber reden dürfen wir nur über die Demo 00:59 Der Linksverkehr und das Navi

02:15 Die Pac-Man Championship Edition 2 (zum PSN-Check) ist erstaunlich komplex

(zum PSN-Check) ist erstaunlich komplex 03:01 "Ben Hör" oder "Ben Hur"? Egal, Hauptsache kostenlos

04:36 Doppelt egal, denn Ben Hur taugt nichts (wir möchten trotzdem darüber reden)

taugt nichts (wir möchten trotzdem darüber reden) 06:34 Kostenlos, die Zweite: NBA 2K - Der Auftakt

07:23 Christoph möchte noch mal betonen, wie gut PES 2017 (zum Test) ist

(zum Test) ist 08:25 Benjamin kommt auf die Karriere in FIFA 17 (zur Preview) zu sprechen

(zur Preview) zu sprechen 09:17 Minecraft Story Mode beendet: Doch ganz nett oder nur durchgequält?

10:48 Ganz anderes Thema: Das Oktoberfest, offene Türen und das Sicherheitskonzept

12:58 Die Vorschau mit Tests zu NBA 2K17 , Forza Horizon 3 und dem Brettspiel Warhammer Quest Silver Tower sowie einer SdK zu Divinity - Original Sin 2

, und dem Brettspiel sowie einer SdK zu 13:59 Benjamin spielt Mafia 3 (zur Preview) und darf eigenes Spielmaterial aufnehmen

(zur Preview) und darf eigenes Spielmaterial aufnehmen 14:50 Jörg bringt noch ein paar Inhalte von der TGS 2016 mit nach München

15:11 Elfant sieht vor lauter Nullen die IBAN nicht

sieht vor lauter Nullen die IBAN nicht 15:40 COFzDeep wundert sich über die Bezeichnung für unsere Let's Plays

wundert sich über die Bezeichnung für unsere Let's Plays 16:17 Paganosterix wünscht sich einen automatischen Abgleich der Spielesammlung

wünscht sich einen automatischen Abgleich der Spielesammlung 18:25 Wir rufen zu mehr Fragen für den Podcast auf und verabschieden uns

Den Podcast mit einer Laufzeit von 19 Minuten könnt ihr euch gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Abonniert ihr ihn über den RSS-Feed oder iTunes, verpasst ihr auch in Zukunft keine Ausgabe. Userfragen für die nächste Woche stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!