Guild Wars 2: Heart of Thorns: "Lodernde Flammen" erscheint am 20.9.

Knapp vier Jahre ist Guild Wars 2 nun alt, bisher wurden aber nur zwei der sechs Alt-Drachen bezwungen. Im Hauptspiel zieht ihr gegen den untoten Drachen Zhaitan ins Feld; Antagonist der Erweiterung Heart of Thorns ist der über Pflanzen und Gedanken herrschende Mordremoth – dessen Ableben brachte die Geschehnisse der ersten Episode "Aus den Schatten" der aktuellen Staffel der Lebendigen Welt in Gang (wir berichteten).

Mit der Veröffentlichung der zweiten Episode "Lodernde Flammen" am 20.9. bedroht nun ein dritter Drache Tyria: Der Feuerdrache Primordus. Dessen General, der Große Zerstörer, war bereits in Guild Wars: Eye of the North euer Widersacher. Nachdem Primordus sein unterirdisches Versteck verließ, machte er es sich auf den vulkanischen Inseln des Feuerrings bequem. Inmitten von Lavaströmen müsst ihr euch alten wie neuen Feinden stellen: den Mursaat, Zerstörern und anderen hitzebeständigen Ungetümen.

Falls euch interessiert, wie die Karte "Ember Bay" entstanden ist, so könnt ihr auf Youtube dem Environmental Artist Josh Foreman bei einem Behind-The-Scenes folgen. Foreman war bereits bei Guild Wars: Prophecies für die Feuerring-Karte verantwortlich. Die mit Heart of Thorns eingeführten Beherrschungen werden unter anderem um die Möglichkeit erweitert, mit Kanonen Lava zu verschießen – während des Gleitens.

Mit dem Patch wird auch eine neue PvP-Karte eingeführt. Im "Eternal Collosoleum" müsst ihr, wie gehabt, drei Punkte erobern und halten. Abwechslung bieten zwei mächtige Artefakte als neue Sekundärmechanik. Ein Schwert gibt eurem Team mehr Durchschlagskraft, ein Schild hingegen mehr Zähigkeit.

Direkt nach dem Launch der Mini-Erweiterung wird es auf Reddit ein Ask-Me-Anything mit ArenaNet-Mitarbeitern geben. Den Ankündigungstrailer zu "Lodernde Flammen" könnt ihr euch direkt hier im Anschluss ansehen.