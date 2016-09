WASD: Crowdfunding-Aktion gegen Zivilisationsversagen gestartet

Die 10. Ausgabe des Bookazins WASD, dem sicher vielen von euch bekannten Versuch des Hörfunkjournalisten Christian Schiffer und des Layouters Marcus Weissenborn Video-Spielen im Feuilleton einen festen Platz zu sichern, steht in den Startlöchern. Anläßlich dieses Jubiläums sammelt die Redaktion der WASD sehr launig Unterstützungsgelder auf der deutschen Crowdfundingseite startnext. So schreiben Schiffer und Weissenborn in ihrem Newsletter:

Um dieses epochale Ereignis angemessen zu würdigen, haben wir uns überlegt, dass es doch schön wäre, endlich mal eines dieser lästigen Menschheitsprobleme anzugehen. Gegen Klimawandel, Bienensterben und AfD ist uns auf die Schnelle nichts eingefallen, aber immerhin für das Problem umfallender WASDs haben wir nach intensiven Recherchen eine Lösung gefunden. Uns allen ist klar: Umfallende WASDs, das ist nicht einfach nur ärgerlich, sondern schlichtweg ein Unding. Umfallende WASDs beleidigen unsere Spezies, denn sie führen uns immer wieder unerbittlich vor Augen, wie schutzlos wir immer noch den Grundkräften der Physik ausgesetzt sind. Eine umfallende WASD, das ist immer auch ein Stück Zivilisationsversagen. Hier gilt es nun, unsere Energien zu bündeln, um den Launen der Gravitation Einhalt zu gebieten. Lasst uns also gemeinsam etwas tun! Lasst ihn uns gemeinsam finanzieren, per Crowdfunding: Den WASD-Schuber!

In diesem Sinne hofft die Redaktion für einen Schuber, in dem alle bisherigen zehn WASD-Ausgaben ein schickes Zuhause finden sollen, mit einer Crowdfunding-Aktion genügend Unterstützer für dieses Projekt zu finden. Ab 20 Euro könnt ihr euch den WASD-Schuber sichern. Weitere Pakete werden für bis zu 500 Euro angeboten, wobei ihr bei der höchsten Spendenstufe die Möglichkeit habt Christian Schiffer persönlich bei einer Schuber-Schieber-Party kennen zu lernen. Unabhängig davon, ob ihr mit eurem Geld diese Aktion unterstützen wollt, ist das unterhaltsame und kurzweilige Youtube-Video zur Kampagne einen Blick wert. Ihr findet es wie üblich direkt am Ende dieser News verlinkt.

Da vielleicht nicht jeder von euch startnext kennt, hier noch ein paar ergänzende Worte: Die Crowdfdunding-Plattform startnext beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum, funktioniert aber ansonsten wie das bekanntere Kickstarter: Euer Geld wird sofort abgebucht. Sollte das Projekt nicht finanziert werden, wird es euch innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet. Im Falle des WASD-Crowdfundigs wird von dieser Möglichkeit aber wohl kein Gebrauch gemacht werden müssen, da von den angestrebten 2500 Euro, die in den nächsten 27 Tagen gesammelt werden sollten, zum jetzigen Zeitpunkt bereits fast 3000 Euro gefundet wurden.