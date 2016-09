Osiris - New Dawn: Weltraum-Survival-Spiel startet nächste Woche in die Early-Access-Phase

PC

Mit Osiris - New Dawn hat der Indie-Entwickler Fenix Fire Entertainment (Roboto, Source) Anfang des Monats im Rahmen der PAX East in Seattle ein neues Weltraum-Survival-Spiel angekündigt. Wie das Studio nun bekannt gab, wird der Titel bereits in der kommenden Woche, am 28. September 2016, auf Steam in die Early-Access-Phase starten.

Osiris versetzt euch ins Jahr 2046. Als Mitglied eines Kolonisierungsteams werdet ihr von der „United Nations of Earth“ (oder kurz: U.N.E.) zum Sternsystem Gliese 581 entsandt, um nach potentiell bewohnbaren Planeten zu forschen, müsst aber während der Mission aufgrund eines technischen Defekts auf der Oberfläche eines fremden Planeten notlanden. Nun gilt geht es darum, diese unbekannte Welt zu erkunden und das eigene Überleben zu sichern.

Zwar wird der Titel auch einen Singleplayer-Part bieten, in dem ihr ganz für euch allein seid, der Fokus des Spiels liegt laut den Entwicklern aber auf dem Online-Modus. Gemeinsam mit anderen Spielern stellt ihr euch den außerirdischen Gefahren und müsst den unberechenbaren Wetterbedingungen der rauen Welt trotzen. Es lassen sich eigene Basen errichten, die durch ein Modulares System um Forschungszentren, Nahrungsplantagen, Produktionsbasen und andere wichtige Elemente erweitert werden können. Mit fortschrittlichen Technologien könnt ihr zudem eigene Raumschiffe bauen, was euch die Möglichkeit gibt, auch andere Planeten zu erkunden.

Die Early-Access-Phase soll etwa ein Jahr andauern. Eine Konsolenversion ist für einen späteren Zeitpunkt ebenfalls geplant. Als Publisher des Spiels wird Reverb Triple XP fungieren. Auf der PAX West wurden bereits erste Spielszenen präsentiert. Den Videomitschnitt des Livestreams könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. In unserer Bildergalerie findet ihr zudem einige Screenshots zum Spiel. Weitere Details könnt ihr der Steam-Produktseite entnehmen.