Podcast Retrokompott Folge 21: Rollenspiele

Trotz einiger kleinerer und größerer Katastrophen bei der Aufzeichnung ist die aktuelle Folge des Retrokompotts pünktlich verfügbar. In der aktuellen, 21. Folge ihres Podcasts haben sich Patrick und Robin mit ihren Gästen Christian, Selmar und Fabskimo dem weiten Feld der Rollenspiele gewidmet. Dass dieses Thema nicht in ein paar Minuten abgehandelt werden kann ist verständlich, so kommt diese Folge auf eine Länge von knapp sieben Stunden. Den Link findet ihr direkt unter dieser News.

Auch bei dieser Folge gibt es im Anschluss an das Hauptthema Bonustracks, unter anderem das seit längerem angekündigte vollständige Interview mit Al Lowe. Außerdem spielen die Podcaster wieder Retrolabyrinth und ergänzen noch mit einigen nachgereichten Spielen die Folge 19, die Shooter auf dem C64 zum Thema hatte.

Die nächste Folge des Podcasts wird voraussichtlich am 30.9. ab 22.00 Uhr aufgezeichnet. Wie immer könnt ihr auf der Seite mixlr.com mithören und live im Chat mitmischen.