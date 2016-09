3DS

Das Gericht gleicht einer Bühne für Phoenix Wright und seine Kollegen.

Mit gehangen, mit gefangen

In dieser Agriffshaltung kennt man Phoenix Wright vor Gericht.

Tote Zeugen

In den Séancen nehmen wir an den letzten Augenblicken der Mordopfer teil.

Wiedersehen macht Freude

Mit der Magatama-Fähigkeit lösen wir Gedächtnisblockaden von Zeugen.

Erhältlich seit 8.9.2016 für 29,99 Euro

In einem Satz: Kein Einspruch euer Ehren.

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundWenn Capcom einen neuen Teil der-Reihe in die Läden stellt, kommt das Ergebnis der jährlichen Studioarbeit vongleich. Die Japaner wie die Australier bedienen ein über die Zeit gewachsenes Stammpublikum, das die vorhandene Erfolgsformel nur in Nuancen verändert wissen will. Während die Anhänger der Rock-Institution bierseliges Gitarrenhandwerk mit sofortigen Wiedererkennungswert regelrecht einfordern, erwarten die Fans der digitalen Juristerei in erster Linie skurrile Charaktere, spannende Fälle und den serientypischen Humor.Wie die Entwickler die Aufgabe im neusten Teilgelöst haben, erfahrt ihr im heutigen eShop-Check.In Ace Attorney - Spirit of Justice verschlägt es den Paragraphenjongleur Phoenix Wright in das östliche Königreich Khura'in, das eine ganz eigene Auffassung zum Thema Rechtsprechung besitzt. Insbesondere Verteidiger stehen hier im Ruf, ausschließlich schuldige Verbrecher mit wirklich allen Mitteln vor der gerechten Strafe zu bewahren. Zur Abschreckung wird ein gefälltes Urteils deshalb auch auf den Anwalt des Angeklagten angewandt – und sei es der Galgen. Natürlich ahnt Phoenix Wright nichts von diesen Gepflogenheiten, als er spontan die Rolle des Verteidigers seines jungen Fremdenführers Ahlbis vor Gericht einnimmt. Dieser ist des Diebstahls und Mordes beschuldigt, sodass gleich zwei Leben auf dem Spiel stehen.Bereits zum Prozessauftakt erwartet den charismatischen Advokat mit der windschnittigen Frisur der nächste Kulturschock. Im Königreich Khura'in schwört man vor Gericht auf die Dienste der hohen Priesterin Rayfa. Das Medium nimmt in einer Séance Kontakt mit den Mordopfern auf und schildert deren letzte Eindrücke vor dem Ableben. Für gewöhnlich genügen die nebulösen Aussagen dem Richter bereits zum Urteilsspruch – Beweisaufnahme, Zeugenaussagen und Kreuzverhöre sind Relikte der Vergangenheit. Die Vision der Priesterin trägt allerdings nicht zur Entlastung des jungen Alhbi bei. Ganz im Gegenteil.Für Phoenix Wright beginnt an dieser Stelle der gewohnte Alltag vor Gericht, nur das zunächst die Aussagen der hohen Priesterin revidiert werden müssen. Wie in den späteren Prozessschritten achten wir auf jedes Detail der Zeugen, fragen im Zweifel nach und decken Widersprüche auf. Die schwammige Natur der Séancen erschwert die Aufgabe, aber im Prinzip gleicht das Verfahren den bekannten Kreuzverhören. Wir verknüpfen zwei unvereinbare Fakten und erheben anhand dieser Einspruch. Am Ende der Verhandlung ist natürlich die Unschuld unseres Schützlings zweifelslos bewiesen, aber – wir wollen nichts vorwegnehmen – im Königreich geht etwas nicht mit rechten Dingen zu.Parallel zu den Ereignissen in Khura'in kämpfen in San Francisco die Kollegen Apollo Justice und Athena Cykes für Gerechtigkeit. Das ihr neuer Gegenüber im Gerichtssaal ausgerechnet aus dem Königreich mit den streitbaren Rechtspraktiken kommt, ist sicherlich kein Zufall. Die beiden Ermittlerteams wechseln sich mit den Fällen ab und tragen das Puzzle Stück für Stück zu einem Gesamtbild zusammen. Serienfans feiern dabei nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, sondern auch mit deren Ermittlungsmethoden. Neben der klassischen Tatortarbeit decken wir Lügen mit Apollos Armband auf oder erhalten zusätzliche Informationen durch die Magatama-Fähigkeit des Hauptcharakters.In Bezug auf die Spielmechanik nimmt Spirit of Justice also nahtlos die Beweiskette seiner Vorgänger auf. Zum Glück gilt das auch für die Figuren und Texte, die trotz mancher Länge zu überzeugen wissen. So entpuppt sich gleich der erste Zeuge als überdrehter Gitarrenkünstler, der seine Aussagen stets in Liedform präsentiert und im Refrain das Saalpublikum zum Mitmachen animiert – köstlich. Auch der typische Slapstick- und Wortwitzhumor ist mit von der Partie, letzterer setzt aber gute Englischkenntnisse voraus. Eine Übersetzung ins Deutsche liegt wie beim Vorgänger Ace Attorney - Dual Destinies (siehe unseren Test mit Note 8.0) nicht vor.Phoenix Wright - Ace Attorney 6 - Spirit of Justice knüpft nahtlos an seine Vorgänger an und greift deren Erfolgsformel unverändert auf. Das neue Séance-Feature passt sich gut ins Spielgeschehen ein, ist letzten Endes aber nur eine Variation der bekannten Kreuzverhöre. Bei der Handlung und den Charakteren erfüllt Capcom die Wünsche der Fans auf gewohnt hohen Niveau. Wer die Vorgänger oder Visual Novels im Allgemeinen mag kann also bedenkenlos zugreifen, traditionelle Point-and-Click-Naturen bleiben dem Gericht besser fern.