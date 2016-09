TGS2016: Großes Update für Street Fighter 5 mit Uriel, Versus-CPU-Modus und mehr kommt nächste Woche

PC PS4 Linux

Capcom hat im Rahmen der Tokyo Game Show in Japan ein großes Update für Street Fighter 5 (Testnote: 8.0) angekündigt. Dieses wird neben dem DLC-Charakter Uriel, der auf der Messe in einem Ankündigungsvideo präsentiert wurde, noch den Versus-CPU-Modus ins Spiel bringen. Im letzteren könnt ihr in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gegen die KI antreten, um eure eigenen Skills zu verbessern, bevor ihr im Online-Modus andere Spieler herausfordert.

Das Update wird darüber hinaus auch neue tägliche Ziele ins Spiel implementieren, mit denen ihr leichter an die Spielwährung kommt. Season-Pass-Besitzer bekommen außerdem noch die Farben 3 bis 10 nachgeliefert, die bei den Standard- und Kampf-Outfits für die DLC-Kämpfer bisher gefehlt haben. Diese werden nach dem Update mit jedem gekauften Premium-Kostüm stets mitgeliefert. Es werden zudem Farbpakete für Standard- und Story-Outfits 3 bis 10 dem Store hinzugefügt. Diese könnt ihr mit Fight-Money freischalten oder mit echtem Geld erwerben.

Mit der Aktualisierung werden überdies die Stages Shadaloo Base, Hillside Plaza, Underground Arena, Forgotten Waterfall, Union Station, Kanzuki Estate, City in Chaos, Apprentice Alley und Lair of the Four Kings um die Umgebungs-Knockouts erweitert. Und natürlich wurde wieder einige Bugs gefixt und Anpassungen bei verschiedenen Charaktere, darunter Dhalsim und Juri, vorgenommen. Die kompletten Patchnotes findet ihr unter dem Quellenlink.