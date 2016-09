Nintendo NX: Genaues Releasedatum geleakt?

andere

Es ist allgemein bekannt, dass Nintendos neue NX Konsole irgendwann nächstes Jahr im März auf den Markt kommen soll. Nun ist dem japanischen Unternehmen eventuell selbst ein kleiner Fehler auf der Amiibo-Website unterlaufen, der das Veröffentlichungsdatum der Konsole ziemlich genau auf den 4. März 2017 eingrenzen könnte.

Bei den Details zu Nintendos Amiibo-Figuren auf der Homepage des Herstellers erscheinen am Ende stets ein paar zufällig ausgewählte Figuren mitsamt Datum ihrer Verfügbarkeit. Unter drei neuen Amiibos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist dem aufmerksamen Reddit-User DalekCydonia beim Stöbern das oben genannte Datum aufgefallen, das kurze Zeit später von der Seite verschwand und durch "2017" ersetzt wurde. Natürlich hat der User zuvor ein Screenshot gemacht, das ihr euch in den Quellen anschauen könnt.

Das Gerücht erhärtet sich aufgrund der Tatsache, dass Amiibo-Figuren bislang von Nintendo immer am Release-Tag des dazugehörigen Spiels in den Handel kamen oder kurz darauf aber nie vorher. Außerdem wurde Breath of the Wild von Nintendo als Launchtitel für die NX angekündigt, daher könnte man durchaus davon ausgehen, dass sowohl das Spiel als auch die Figuren und die Konsole an diesem Termin erscheinen werden. Ohne entsprechende Bestätigung jedoch von Seiten des Herstellers bleiben solche Schlussfolgerungen, seien sie noch so schlüssig, reine Spekulationen.