TGS2016: Demo zu Nier - Automata noch dieses Jahr, Collector's Edition für Japan & neues Gameplay-Material

PC PS4

Bereits letzten Monat sagte Platinum Games' Producer Yosuke Saito in einem Interview mit Gematsu, dass es vielleicht eine 30 bis 40 Minuten lange Demo zum kommenden Action-Rollenspiel Nier - Automata geben wird. Im Zuge der Tokyo Game Show hat Square Enix diese nun auch offiziell bestätigt. Die Anspielversion soll irgendwann Ende dieses Jahres erscheinen.

Darüber hinaus gaben die Japaner bekannt, dass der Titel zusätzlich zur Standard-Version auch in einer aufwendig gestalteten Collector’s Edition angeboten wird. Diese kommt in einer speziellen Sammlerbox und soll neben einer großen Statue von 2B noch einen Roman, ein Artbook, den offiziellen Soundtrack und einen Code für zusätzliche Download-Inhalte umfassen.

Sowohl die Demo, als auch die Collector’s Edition wurden bisher lediglich für den japanischen Markt bestätigt. Ob auch westliche Fans bedient werden, bleibt abzuwarten. Der Release des Spiels soll, zumindest in Japan, am 23. Februar 2017 erfolgen. Auf YouTube wurden jüngst vier neue Videos veröffentlicht, die mit kommentierten Spielszenen aufwarten. Den ersten Clip könnt ihr euch direkt hier ansehen. Die restlichen sind in den Quellenangaben verlinkt.