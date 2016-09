CoD - Modern Warfare Remastered doch noch einzeln erhältlich?

PC XOne PS4

In einem Interview der Kollegen von Gamereactor mit Raven Softwares David Pellas gab dieser nach der für Fans erfreulichen Ankündigung, dass von den 16 versprochenen Maps zum Spiel, von denen zehn zum Launch bereitstehen sollen, die übrigen sechs kostenlos für alle Spieler verfügbar sein werden, bekannt, dass sich sowohl alle Käufer von Call of Duty - Modern Warfare Remastered als auch die der Version mit Call of Duty - Infinite Warfare im Bundle darüber werden freuen können.

Hat sich der Entwickler diesbezüglich nur versprochen oder eher verplappert? Warum erwähnt er bei der Nennung des Remastered-Titels zusätzlich noch die Version im Bundle mit Infinity Wards neustem Ableger der CoD-Serie? Ist nicht aktuell im Vorfeld zum Launch am 4. November oft genug betont worden, dass die gepimpte Fassung des vierten CoD ausschließlich mit Infinite Warfare zu erwerben und ohne den Titel nicht lauffähig sein wird?

Ist es aber nicht auch möglich, dass aufgrund des erhöhten Interesses der Community und der zahlreichen Anfragen an Activision, das Potenzial einer Standalone-Version vom Publisher erkannt wurde und eventuell doch ein gesonderter Release anstehen könnte, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt? Oder ist das Ganze nur ein großes Mißverständnis? Das Interview könnt ihr in den Quellen im englischen Original nachlesen, wo auch das entsprechende, knapp siebeneinhalb minütige Video dazu verlinkt ist.