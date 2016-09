TGS2016: The Great Ace Attorney 2 mit Trailer angekündigt

andere

Auf der diesjährigen Tokyo Game Show hat Capcom im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen seiner Ace Attorney-Reihe The Great Ace Attorney 2 angekündigt. Leider verraten weder der zu diesem Anlass veröffentlichte Release-Trailer, den ihr direkt am Ende dieser News eingebettet findet, noch Capcom selber Inhalte oder Story des Spiels. Auch wurden weder Plattform, noch Zeitraum für die Veröffentlichung bei der Bekanntgabe genannt.

Das erste The Great Ace Attorney wurde am 9. Juli letzten Jahres in Japan veröffentlicht und ist bei uns im Westen bisher noch nicht erschienen. Inhaltlich war es ein Prequel der, auch hier vertriebenen, Ace-Attorney-Spiele. Der Hauptcharakter des Spiels war ein Vorfahre des bekannten und namensgebenden Strafverteidigers im Japan der Meiji-Zeit, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Des weiteren wurde zum 15. Geburtstag der Spiele-Serie der "Ace Attorney 15th anniversary history"-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt euch Ausschnitten aus den bereits erschienenen Spielen, ihr findet ihn in den Quellen verlinkt.