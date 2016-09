TGS2016: Erstes Gamplay-Video zur Koop-Schleich-Action Metal Gear Survive veröffentlicht

PC XOne PS4

Auf der zurzeit stattfindenden Tokyo Game Show hat Capcom jetzt ein erstes Video mit Spielmaterial zu dem, auf der diesjährigen gamescom angekündigten, Koop-Titel Metal Gear Survive veröffentlicht. Das Spiel nutzt die Engine und das Universum von Metal Gear Solid 5 (zum Test, Note: 8.5), ist aber als reines Online-Multiplayer-Spiel konzipiert.

In Metal Gear Survive nehmt ihr als Teil einer Gruppe von insgesamt vier Spielern an Missionen teil. Gemeinschaftlich sollt ihr Stellungen einnehmen um diese im Anschluss gegen die, in der gesamten Spielwelt anzutreffenden Mutanten zu verteidigen. Dafür stehen euch unterschiedliche Taktiken und spezielle Waffen sowie Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Das nun veröffentlichte, etwa fünzehnminütige, Gameplay-Video soll euch einen ersten Einblick in die Elemente des Spiels und seinen Ablauf geben.

Metal Gear Survive soll im Laufe des nächsten Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One, allerdings nicht als Vollpreis-Titel, veröffentlicht werden.