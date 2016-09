TGS2016: Neue Infos zu Granblue Fantasy - Project Re: Link

PS4

Auf der Tokyo Game Show haben Publisher Cygames und Entwickler Platinum Games auf der Sony Pressekonferenz Details zum Nachfolger ihres, derzeit nur auf mobilen Endegräten verfügbaren, Action-RPGs Granblue Fantasy bekannt gegeben. Granblue Fantasy - Project Re: Link, so der Name des Nachfolgers, soll exklusiv für die Playstation 4 erscheinen. Über eine Unterstützung von Sonys Playstation VR denkt der Entwickler derzeit noch nach, hat die Implementierung aber noch nicht bestätigt. Gleiches gilt für einen Multiplayer-Part, derzeit wird nur an den Einzelspieler-Anteilen des Titels gearbeitet.

Die Geschichte von Granblue Fantasy - Project Re: Link soll an die seines Vorgängers anschließen. Einzige Ausnahme soll der "Skydom" aus dem letzten Update des mobilen Spiels sein, dem künftigen Titel soll die Geschichte eines anderen "Skydom" zugrunde liegen. Ansonsten sollt ihr viele der bereits eingeführten Charaktere wiedertreffen und auch zeitweise steuern können. Der Hauptcharakter in dem, zur TGS veröffentlichten, Trailer soll ebenfalls ein Schlüsselrolle in dem Spiel übernehmen – und auch wenn diese Figur wie Djeeta aus dem Vorgänger wirkt, soll sie eine komplett andere Figur darstellen.

Granblue Fantasy - Project Re: Link soll im Laufe des Jahres 2018 in Japan erscheinen. Über eine Veröffentlichung in Europa ist derzeit nichts bekannt.