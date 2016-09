TGS2016: Infos und Trailer zu Valkyria - Azure Revolution

PS4 PSVita

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Sega einen neuen Trailer in japanischer Sprache zu Valkyria - Azure Revolution veröffentlicht. Das zweiminütige Video hat die Geschichte des Spiels zum Inhalt und stellt euch die Hauptfiguren Amleth, Ophelia und Brunhild vor.

Wenn euch die Namen der Protagonisten bekannt vorkommen, so geht es nahtlos bei Story und Schauplätzen, wie bereits in den vorangegangenen Teilen der Valkyria Chronicles-Serie, weiter. Angesiedelt ist die Geschichte dieses Mal in Jutland, welches, entgegen etwaigen Erwartungen des Namens wegen, im südlichen Europa angesiedelt ist. Im Jahr 1853, etwa ein Jahrhundert nach der namensgebenden Azurnen-Revolution, startet das kleine Land einen Krieg gegen das große Rus-Reich unter dessen territorialem Ausweitungsdrang es seit der Entdeckung des energiereichen und magischen Minerals Ragnit leidet. Ihr übernehmt dabei die Rolle des Jutland-Offiziers Amleth im Kampf gegen die koloniale Übermacht, während die Protagonistinnen Ophelia und Brunhild auf eben dessen Seite stehen. In welcher Beziehung sich die Hauptfiguren zueinander befinden ist nicht bekannt, aber laut Publisher gibt es "Unter der Oberfläche des Kampfes um die Befreiung [Jutlands] ein persönliches Motiv der Rache".

Valkyria - Azure Revolution soll in Japan am 19. Januar für die Playstation 4 und PSVita erscheinen. Ob und wann der Titel in Europa erscheint ist derzeit nicht bekannt.