TGS2016: VR-Titel Summer Lesson zeigt sich im neuen Trailer

PS4

Publisher Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Summer Lesson im Rahmen der Tokyo Game Show 2016 gezeigt. Das Spiel wird in Japan zeitgleich mit PlayStation VR erhältlich sein, ist also einer der ersten spielbaren Titel für Sonys Virtual-Reality-Headset. Summer Lesson lässt euch in die Rolle eines Privatlehrers schlüpfen, dessen Aufgabe es ist, Schülerinnen Nachhilfe zu erteilen. Natürlich bleibt es nicht nur bei den Unterrichtstunden, ihr könnt auch zahlreichen Aktivitäten nachgehen. Die Interaktion mit virtuellen Charakteren steht hierbei im spielerischen Fokus. Produziert wird der Titel unter der Leitung von Katsuhiro Harada (Tekken).

Summer Lesson erscheint am 13. Oktober in Japan. Bandai Namco könnte den Titel aber auch in Europa veröffentlichen, da man sich bereits die Rechte hierfür gesichert hat.