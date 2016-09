Digital Homicide verklagt 100 Steam-User wegen Diffamierung auf insgesamt 18 Millionen Dollar

Das Entwicklerstudio Digital Homicide, Schöpfer von Spielen wie Dungeons of Kragmor, Wyatt Derp oder Deadly Profits, verklagt 100 anonyme Mitglieder einer Steam-Gruppe namens Digital Homicide Poop Games auf insgesamt 18 Millionen US-Dollar. Der "Hass- und Belästigungsgruppe", wie Digital Homicide sie nennt, wird dabei Stalking, Belästigung, krimineller Identitätswechsel, deliktische Interferenzen und noch vieles mehr vorgeworfen. Zudem verlangt James Romine, Mitbegründer und Klagesteller, die Offenlegung der Klarnamen seitens Valve.

Die Anklage stützt sich auf verschiedene Einträge innerhalb der Gruppe, die dem Entwickler unter anderem mangelnde Qualität, Geldmacherei und das Vollspammen des Steam-Greenlight-Programms vorwerfen. Dabei gehen die Angeklagten, die sich mittlerweile in Digital Homicides umbenannt haben und sich selbst als "überzeugte Konsumenten-Vertreter und vor Zensur sicherer Hafen" beschreiben, nicht gerade rücksichtsvoll mit der Wortwahl um. Zehn User stehen besonders im Fokus. Sie sollen vornehmlich "Kommentare gespammt, falsche Vorwürfe erhoben und negative Bewertungen geschrieben haben, um so finanziellen Schaden und emotionale und mentale Pein zu verursachen". Wir verfolgen weiterhin das Geschehen und informieren euch, sobald es Neuigkeiten in dem Fall gibt.

Bereits zu Beginn des Jahres verklagte Digital Homicide den Spielekritiker Jim Sterling auf zehn Millionen Dollar, als der sich erdreistete, die Spiele von DH in verschiedenen Artikeln und Videos harsch zu kritisieren. Der Prozess dauert aktuell noch an.