TGS2016: Gundam Versus für Playstation 4 angekündigt

Der japanische Hersteller Bandai Namco hat auf der stattfindenden TGS 2016 einen neuen Action-Titel aus der Gundam-Serie vorgestellt, die in diesem Jahr auch ihr 15-jähriges Jubiläum feiert. Gundam Versus, so der Titel des neusten Serienteils, soll für die Playstation 4 erscheinen. Im offiziellen Ankündigungs-Trailer, den wir euch unter diesen Newszeilen verlinkt haben, bekommt ihr zuerst nochmals einen kurzen Rückblick auf die bisherigen Serienteile spendiert, bevor ihr erste optische Eindrücke aus dem kommenden Action-Game erhaltet. Gundam Versus schmeisst euch mit tonnenschweren und waffenstarrenden Kampfrobotern in actionreiche Gefechte, die ihr aus Third-Person-Perspektive erlebt.

Konkrete Angaben zum Releasedatum von Gundam Versus in Japan wurden noch nicht bekanntgegeben, ebensowenig ob das Spiel hierzulande veröffentlicht wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der neueste Titel auch im Westen zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein wird.