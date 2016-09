TGS2016: Musou Stars angekündigt // Trailer

Koei Tecmo hat auf der Tokyo Game Show Musou Stars angekündigt, bei dem es sich um einen Crossover-Action-Titel handelt. So steuert ihr im kommenden Spiel diverse Charaktere aus bekannten Koei-Tecmo-Spieleserien wie Dead or Alive, Ninja Gaiden oder Toukiden, die ihr in Schlachten gegen eine Vielzahl an Gegnern antreten lassen könnt. Somit könnt ihr euch schon mal auf actionreiche Kämpfe samt Effektgewitter einstellen, wie ihr dem offiziellen Ankündigungs-Trailer entnehmen könnt, den wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden haben.

Erscheinen soll Musou Stars, welches von Omega Force entwickelt wird, in Japan für die Playstation 4 und PSVita in 2017. Konkrete Infos zu einem westlichen Release wurden von Koei Tecmo nicht bekanntgegeben.