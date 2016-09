Abwärtskompatibilität: Virtua Fighter 5 und zwei weitere Xbox-360-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Maw

Wie Larry Hryb, alias „Major Nelson“ auf seinem Blog mitteilte, könnt ihr ab sofort drei weitere Titel der letzten Generation auf der Xbox One spielen. Die Abwärtskompatibilitätsliste wurde demnach um Segas Prügelspiel Virtua Fighter 5 - Final Showdown, Spiders’ Action-Rollenspiel Bound by Flame (Testnote: 7.0) und Twisted Pixel Games’ Action-Adventure The Maw ergänzt.

Damit können laut dem Redmonder Hersteller aktuell bereits mehr als 250 Xbox-360-Titel auf der Xbox One gezockt werden. Weitere sollen folgen. Die aktuelle Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen.