No Man's Sky: Shuhei Yoshida äußert sich zu den fehlenden Features und übt Kritik an der PR-Arbeit von Hello Games

PC PS4

Für das im Vorfeld stark bejubelte Sandbox-Weltraumspiel No Man’s Sky (Testnote 6.0) musste der Entwickler Hello Games bekanntlich viel Kritik seitens der Spieler einstecken. Trotz mehrerer Verzögerungen und Day-One-Patch hatten die Käufer mit zahlreichen Problemen, darunter auch Lags, Freezes und Abstürzen zu kämpfen. Auch die Tatsache, dass zahlreiche im Vorfeld vollmundig versprochene Features, wie etwa Interaktionen mit anderen Spielern, planetare Physik, große Weltraum-Flotten, oder riesige Weltraumschlachten, gar nicht im Spiel waren, sorgte für erhitzte Gemüter. Nun hat sich auch Shuhei Yoshida, Präsident von Sonys Worldwide-Studios, in einem Interview mit Eurogamer.net zum Thema geäußert und merkte an, dass die PR-Strategie von Hello Games nicht gerade eine Glanzleistung war:

Ich kann einige Kritiken, vor allem in Richtung von Sean Murray durchaus verstehen, weil er so klang, als würde er mehr Features für das Spiel versprechen, die ab dem ersten Tag zur Verfügung stehen würden. Es war keine gute PR-Strategie, weil er auch keinen PR-Manager hatte. Er ist letzten Endes ein Indie-Entwickler. Aber laut seiner Aussage plant er weiterhin die Features für No Man’s Sky zu entwickeln und ich freue mich schon darauf, das Spiel weiterzuspielen.

Auf die Frage hin, ob das PR-Desaster von Hello Games auch der Marke Playstation geschadet hätte, sagte Yoshida: