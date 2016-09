GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x das Egosicht-Jump-and-run Seum von Headup Games [beendet]

PC Linux MacOS

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel!Ein Egosicht-Jump-and-run? Ja, genau das ist. Und wie der Name bereits andeutet, finden die unzähligen Challenges in einer höllischen Umgebung statt – mit fiesen Fallen und allem, was dazugehört. Dazu zählen auch die Bierdosen, die man in Seum als Punkte sammelt, aber dieses flüssige Brot wird keinesfalls eurer Leber schaden! Entwickelt wurde Seum vom Indie-Entwickler Pine Studio, und ihr könnt es haben, ganz umsonst! Das mit stylisher Heavy-Metal-Musik unterlegte Ego-Jump-and-run können nämlich gleich drei Teilnehmer unserer heutigen Blitzaktion abstauben.Wenn ihr gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 18. September 2016 um 23:59 Uhr tun. Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung und der Versand des Keys an die Gewinner erfolgt am Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!