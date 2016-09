Duke Grabowski: Lebenszeichen und Termin zum neuen Adventure von Monkey-Island-3-Zeichner und A-Vampyr-Story-Schöpfer Bill Tiller [Upd]

PC

News-Update:

Wie eben bekannt gegeben wurde, soll Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler! bereits am 6. Oktober für Windows-PC und Mac veröffentlicht werden.

Ursprüngliche News:

Heute hat der ehemalige LucasArts-Mitarbeiter und Monkey Island 3-Entwickler Bill Tiller ein Lebenszeichen sowie einige neue Screenshots zu seinem kommenden Point-and-Click-Adventure Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler! veröffentlicht. Das Spiel soll eine "humorvolle Geschichte über den taffesten aller Piraten und seine Aufgabe, Captain zu werden" erzählen. Das Problem des Duke ist: Er muss dafür den anderen Piraten beweisen, dass er der Draufgängerischste aller Draufgängerischen ist – soweit die offizielle Beschreibung seitens Tillers Entwicklerstudio Venture Moon.

Details darüber, wann Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler! erscheinen soll, gibt es bislang noch nicht. Fest steht, dass der Titel gemeinsam mit Publisher Alliance Digital Media für Windows-PC und Max OS X unters Adventure-Volk gebracht werden soll. Die Screenshots selbst untermauern, dass mit Multiple-Choice-Dialogen typische Elemente klassischer Point-and-Click-Abenteuer enthalten sein werden. Die Hintergrundgrafiken stammen von Tiller selbst, der seinerzeit bei LucasArts unter anderem der Chefgrafiker des eingangs genannten Curse of Monkey Island, also Guybrush Threepwoods drittem Abenteuer war.

Bill Tiller hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach selbst als Adventure-Entwickler mit eigenem Studio probiert. So veröffentlichte er gemeinsam mit dem deutschen Publisher Crimson Cow (Runaway - A Road Adventure, Der Fall John Yesterday) im Jahr 2008 A Vampyre Story. Auch das vom mittlerweile nicht mehr existenten Hamburger Publisher dtp veröffentlichte Ghost Pirates of Vooju Island (2009) stammte aus Tillers Feder. Zuletzt probierte sich Tiller vor allem im Bereich der Mobile-Games, wobei er stets den klassischen Adventure-Ansatz verfolgte.

Tiller hatte Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler! bereits im Jahr 2014 mit knapp mehr als den veranschlagten 40.000 US-Dollar via Kickstarter-Kampagne finanziert. Damals wurde eine Fertigstellung im Oktober 2015 versprochen. Es war nicht der erste Crowdfunding-Versuch Tillers. Zuvor hatte er sich bemüht, A Vampyre Story - Year One mit der Schwarmfinanzierung zu finanzieren, war dabei allerdings gescheitert.