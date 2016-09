Bioshock - The Collection ab 38,98 € bei Amazon.de kaufen.

Nach einer kleinen wetter- und verletzungsbedingten Sommerpause melden wir uns mit unseren Wochenend-Lesetipps zurück. In dieser Comeback-Ausgabe geht es um die öffentliche Wahrnehmung von Spielen im Feuilleton und um depressive Charaktere in Titeln wie Kane & Lynch oder GTA. Außerdem haben wir noch ein Interview mit Bioshock-Erfinder Ken Levine für euch herausgesucht (GG-Videotest zu Bioshock - The Collection).

"Bloss ein Spiel oder grosse Erzählung? Digitale Unterhaltungsmedien in der öffentlichen Wahrnehmung" blog-der-republik.de am 28. August, Julian Simon

Der feuilletonistische Ansatz in der Spielekritik beschränkt sich oftmals zu sehr auf erzählerische Aspekte und lässt die Spielmechanik außen vor, kritisiert Julian Simon. Damit würde man einigen Titeln nicht gerecht: "Aber es gibt auch Videospiele, deren Geschichten banal, Figuren platt und deren dargestellte Welten unoriginell sind, die aber als Spiele dennoch großartig funktionieren. Die Qualität solcher Spiele rührt dann von ihrer Spielmechanik her, die aufgrund ihrer Tiefe und Komplexität überzeugen kann."

"Depressionen und Games: Die perfekte Mischung?"

derstandard.at am 11. September, Thomas Ortsik

"Können Spiele mit depressiven Protagonisten mir mit dem Umgang und der Akzeptanz meiner eigenen Depressionen helfen?", fragt sich Thomas Ortsik, nachdem er einen wissenschaftlichen Artikel über die positive Wirkung von Sportspielen gelesen hat. Auf der Suche nach einem solchen Charakter stößt er schließlich auf Michael aus GTA 5, der selbst depressiv ist (ihr könnt im Spiel seinen Psychiater aufsuchen). Leider lasse die Darstellung seiner Erkrankung zu wünschen übrig: "Zu sehr unterscheidet sich unser Vorgehen im Spiel vom dem eigentlichen Bild eines depressiven Menschen. Schlüpfen wir in die Haut von Michael, mag er anfangs vielleicht lustlos am Pool liegen, doch hält uns das Spiel nie davon ab, dass wir uns im nächsten Augenblick mit Freunden verabreden, joggen oder gar einen Supermarkt überfallen."

"Inside the Making of 'BioShock' Series With Creator Ken Levine"

rollingstone.com am 14. September, Chris Suellentrop (Englisch)

Anlässlich der Veröffentlichung der Bioshock Collection hat Ken Levine dem Rolling Stone ein Interview gegeben, in dem er über die Arbeit an den Spielen, Diskussionen mit dem Pubisher und über die Charaktere spricht: "In Bioshock 1 geht es um Juden. Ich bin selbst Jude. Wenn man so darüber nachdenkt, sind Andrew Ryan, Sander Cohen, Tenenbaum allesamt Juden. Suchong ist Koreaner. Korea wurde während des 2. Weltkriegs brutal von Japan unterdrückt. Er hat überlebt. Sie alle sind Überlebende von Unterdrückung. Unterdrückung macht aus ihnen Unterdrücker, das ist das Grausamste daran. So unähnlich sind sich Andrew Ryan und Daisy Fitzroy gar nicht."

