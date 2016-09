TGS2016: Infos und Release-Trailer für SG/ZH School Girl/Zombie Hunter

PS4

Dem einen oder anderen unter euch sind bestimmt die Bilder Nummer 23 und 24 in der Galerie zum zweiten Tag unserer diesjährigen Tokyo-Game-Show-Berichterstattung (TGS2016: Jörg in Tokio, Tag 2 – Die Foto-Reportage aus Japan) aufgefallen, in denen der Standbetreiber die Darstellerinnen auf eine etwas plumpe Art und Weise für sein neues Spiel werben lässt. Bei dem Spiel handelt es sich um SG/ZH School Girl/Zombie Hunter von Tamasoft, das durch D3 Publisher veröffentlicht wird. Ein Release-Trailer in japanischer Sprache wurde nun ebenfalls veröffentlicht, diesen haben wir euch direkt unter dieser News verlinkt.

Die Geschichte des Spiels ist schnell umrissen: In der renomierten Musaku High School, in der sowohl Literarische- als auch Kriegskünste gelehrt werden, sind Schüler und Lehrpersonal nach einer plötzlichen und massiven Zombie-Seuche isoliert und von der Außenwelt abgeschnitten. Ihr übernehmt die Kontrolle über fünf High-School-Mädchen und erwehrt euch prügelnd und schießend der untoten Übermacht, wobei ihr zusätzlich auch Konflikte innerhalb eurer Mädchen-Truppe bewältigen müsst. Das Spiel teilt sich das Universum mit den Action-Horror-Spielen der Videospiel-Serie Onechanbara. Wenn ihr diese Serie kennt, so könnten euch Elemente aus der Spielwelt durchaus bekannt vorkommen.

SG/ZH School Girl/Zombie Hunter soll am 12. Januar nächsten Jahres exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden. Ob und wann das Spiel in Europa in den Handel kommt ist derzeit noch nicht bekannt.