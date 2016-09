TGS2016: Die Motive der Velvet Crowe im internationalen Trailer von Tales of Berseria

PC PS3 PS4

Zur Tokyo Game Show hat Bandai Namco einen Trailer zum JRPG Tales of Berseria erneut veröffentlicht. Ursprünglich wurde dieses Video zum Release des Spiels in Japan produziert, nun hat der Publisher englische Untertitel hinzugefügt um auch das internationale Publikum anzusprechen.

Das Video hat die Geschichte einer der Hauptfiguren des Spiels zum Thema. Ihr erlebt, wie Velvet Crowes kleiner Bruder durch ihren gemeinsamen Stiefbruder Artorius Collbrande (Spitzname: Arthur) geopfert wird. Dieses ist eines der Motive, welches die Velvet in Tales of Berseria antreibt. Der mit Renderszenen beginnende Trailer bietet euch im weiteren Verlauf auch Szenen in Spiele-Grafik, mit denen ihr einen Eindruck vom kommenden Spielverlauf erhalten könnt.

Tales of Berseria soll im zweiten Quartal nächsten Jahres für PC sowie der Playstation 4 erscheinen. Ein offizieller Release der Playstation 3-Version ist außerhalb Japans nicht vorgesehen.