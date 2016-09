TGS2016: Digimon World - Next Order erscheint im Westen für PS 4 // Trailer

PS4

Bandai Namco Games gab im Rahmen der TGS 2016 bekannt, dass Digimon World - Next Order, der neueste Titel im Digimon-Franchise, nun auch im Westen erscheinen wird. Dabei soll das JRPG in einer erweiterten Version für die Playstation 4 erscheinen. Bisher ist das Spiel nur in Japan für die PSVita erhältlich. Hierzu äußerte sich Mathieu Van Kemenade, Produktmanager bei Bandai Namco Europe, wie folgt:

"Viele Fans von Digimon wünschten sich eine europäische Version von Digimon World - Next Order. Heute können wir endlich mit Stolz bekannt geben, dass wir diesem Wunsch nachkommen konnten. Das Spiel wird jedoch nicht nur einfach im Westen erscheinen: Spieler dürfen sich auf eine erweiterte Version freuen, die eigens für Playstation 4 entwickelt wurde. Mit diesem Titel wird die Digimon-Franchise völlig neue Maßstäbe setzen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie kann gemeinsam mit zwei Digimon-Partnern gespielt werden. Wir sind schon ganz gespannt, was die Spieler über dieses aufregende neue Abenteuer sagen werden."

Den veröffentlichten Ankündigungs-Trailer findet ihr unterhalb dieser Newszeilen zum Abruf bereitgestellt, mit diesem könnt ihr euch eine ersten optischen Eindruck verschaffen, desweiteren stehen eine Vielzahl an Screenshots in unserer Galerie zum Spiel zum Anschauen bereit.

Digimon World - Next Order erscheint im Frühjahr 2017 in Europa.