Star Wars - Battlefront: Death Star: Weitere Details zum DLC und Release-Datum

PC XOne PS4

Electronic Arts hat in seinem Blog weitere Informationen zum noch in diesem Monat erscheinenden DLC Star Wars - Battlefront: Death Star veröffentlicht. So werden die beiden neuen spielbaren Helden, der Wookie Chewbacca und der trandoshanische Jäger Bossk und ihre Fähigkeiten näher vorgestellt.

Beide Klassen sind dabei sehr offensiv aufgestellt. Während Han Solos Sidekick Chewie bis zu vier Sprengbolzen mit seiner Armbrust verschießen kann, stachelt er seine Teamspieler zusätzlich noch mit einem Berserkerschrei an oder haut im Nahkampf mal kräftig auf den Boden, um so den imperialen Streitkräften mächtig einzuheizen.

Der unbekanntere Jäger Bossk verfügt hingegen über eine Regenerationsfähigkeit, die mit jedem Rebellenabschuss die Gesundheit ein Stück aufladen soll. Außerdem kann er mit seinem Gewehr Granaten verschießen, die auch als Kontaktminen fungieren, oder seine Wärmesicht einsetzen, mit der er Feindkräfte hinter Deckungen und Ecken erspähen kann. In brenzligen Situationen kann sich der Imperiumsrecke per Sprung vom Feind absetzen. Dabei lässt er am Ort des Absprungs eine giftige Granate zurück, die laut Entwicklern erheblichen Schaden verursacht.

Bleibt zu hoffen, dass EA das Balancing der neuen Helden direkt zum Start hinbekommt. Viel Zeit bleibt dem Team nämlich nicht mehr. Für Besitzer des Seasonpass geht der Kampf um den Todesstern ab dem 20.9. los, alle anderen können dann 14 Tage später folgen. Um eure Vorfreude zusätzlich zu steigern, haben wir euch noch den neusten Trailer unter die News eingebettet.