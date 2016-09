Call of Duty - Infinite Warfare: Neuer Storytrailer zeigt Kit Harington und Conor McGregor in Aktion

PC XOne PS4

Während sich EA und Dice mit Battlefield 1 (zur Preview) dieses Jahr dem historischen Setting des Ersten Weltkriegs widmen, geht es bei der Konkurrenz von Activision und dem neuesten Call of Duty weit in die Zukunft. Was euch bei Call of Duty - Infinite Warfare (zur Preview) erwartet, vermittelt euch nun einmal mehr ein neuer Storytrailer. In diesem startet die Settlement Defense Front (SDF) einen Überraschungsangriff auf die United Nations Space Alliance (UNSA) in Genf sowie auf dem Mond. Der Angriff führt einerseits fast zum vollständigen Verlust der Verteidigungskräfte der Erde, bedeutet jedoch andererseits auch einen ordentlichen Karrieresprung für Leutnant Nick Reyes, in dessen Haut ihr schlüpft. Als Kapitän der Retribution, eines der letzten Weltraum-Kriegsschiffe der Erde, soll er den Vergeltungsschlag gegen den übermächtigen Feind führen.

Der Oberbösewicht und Anführer der SDF wird, wie bereits bekannt, von Game of Thrones-Star Kit Harington (Jon Snow) verkörpert. Unterstützt wird er in seinen üblen Machenschaften von einer weiteren Berühmtheit, dem mehrfachen UFC-Champion Conor McGregor, dessen Talent, Leute K.O. zu schlagen, ihr schon im Trailer erleben dürft.

Call of Duty - Infinite Warfare wird am 4. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Wer sich die Legacy Edition, Legacy Pro Edition oder Digital Deluxe Edition anschafft, erhält außerdem das nur zusammen mit Infinite Warfare erhältliche Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered. Das wiederum enthält neben der kompletten Kampagne auch sämtliche damals veröffentlichten Multiplayer-Maps.