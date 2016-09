WRC 6: Bigben gibt den Pre-Order-Bonus bekannt // Neuer Trailer

Anfang des kommenden Monats bringen Bigben und Kylotonn Racing Games mit WRC 6 den neusten Teil der bekannten Rally-Serie auf den Markt. Anlässlich der baldigen Veröffentlichung wurde nun auch der Vorbesteller-Bonus bekannt gegeben. Spieler, die sich den Titel noch vor dem Release sichern, werden im Spiel mit einem zusätzlichen Fahrzeug belohnt:

Als exklusiven Bonus erhalten Spieler, die WRC 6 vorbestellen, den Yaris-WRC-Testwagen (Toyota Gazoo Racing) von dem Hersteller, der in diesem Jahr seine triumphale Rückkehr in den Wettbewerb feiert. Toyota nahm erfolgreich von 1973 bis 1999 an der World Rally Championship (WRC) teil und baute sich mit drei Hersteller-Weltmeistertiteln und vier Fahrer-Weltmeistertiteln ein überragendes Renomée auf. Nach über 5.000 Testkilometern mit dem brandneuen Yaris-WRC-Testwagen in 2016 ist Toyota nun bereit für die lang erwartete Rückkehr in 2017.