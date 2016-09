TGS2016: Neues Video zu Nier - Automata zeigt Charaktere aus dem Spiel

PC PS4

Auf der TGS 2016 zeigte Square Enix weiteres Bildmaterial zum actionreichen Hack&Slay-Titel Nier - Automata, welcher von Platinum Games entwickelt wird. Echte Gameplay-Szenen bekommt ihr im Clip zwar nicht zu sehen, vielmehr werden euch einige der Charaktere und Orte aus dem Spiel kurz vorgestellt, weitere Hintergrund-Infos und zusätzliche Screenshots bietet die aktualisierte Website des Spiels.

Nier - Automata erscheint am 23.2.2017 in Japan für die Playstation 4 und den PC, ein genauer Termin für den Release in Europa ist noch nicht bekanntgegeben worden.