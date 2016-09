PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Die Ausblicke, die sich der Kriegerin Thora bieten, sind malerisch.

Handgezeichnete Sagenwelt

Bereits der erste Bossgegner Jera hat es in sich.

Monumentale Kämpfe

Nicht die Klasse sondern die Masse zeichnet die Zwergengegner aus.

Erhältlich seit dem 9.9.2016 für 14,99 Euro

In einem Satz: Optisch opulente Keilerei im hohen Norden.

Jeder Arcade-Check stellt ein interessantes Download-Spiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.In der altnordischen Mythologie werden die Riesen als Joten – die Gefräßigen – bezeichnet. Die Nachkommen von Ymir stammen noch aus der Zeit vor den Göttern und sind den Menschen gegenüber nicht immer freundlich gesinnt. In dem Action-Adventuresind wir ausgezogen, den Kolossen die Stirn zu bieten. Auf der Xbox One haben wir um nichts geringeres als unsere unsterbliche Seele gekämpft.Die nordische Kriegerin Thora ist tot und auch ansonsten nicht frei von Sorgen. Die Dame mit dem feuerroten Haar weilte zu kurz unter den Lebenden, um sich die Meriten für den Einlass nach Walhalla zu verdienen. Die Götter gewähren ihr jedoch eine zweite Chance und erlegen ihr eine harte Prüfung auf. Fünf Riesen und Odin selbst müssen durch die Axt der Wikingerin fallen, damit sie ihren Platz an der Tafel der Ahnen einnehmen kann. Obwohl wir auf der Reise mehr über die Kindheit der Heldin und die näheren Umstände ihres Ablebens erfahren, bleibt die Geschichte ein schmückendes Beiwerk.Wir steuern Thora aus der Perspektive von schräg oben und kommen zunächst nicht umher, die wunderschöne Grafik zu bestaunen. Die nordische Sagenwelt wird komplett in handgezeichneten Bildern zum Leben erweckt und könnte auch einem Zeichentrickfilm entstammen. Immer wieder zoomt die Kamera weit aus dem Geschehen, um Schluchten, Statuen oder andere Objekte von monumentaler Größe – wie die Joten – ins rechte Bild zu setzen. Die tolle Optik vermittelt durch diesen Kniff ein gutes Gefühl von Weite und transportiert auch ein Stück weit die Einsamkeit der Heldin.Die meiste Zeit sind wir alleine und unbehelligt von Feinden in den neun Abschnitten von Jotun unterwegs. Damit wir bei den Kolossen vorsprechen dürfen, müssen wir zunächst in der Welt verteilte Runen aktivieren. Je nach Gebiet trennen uns kleine Rätsel und Sammelaufgaben oder feindliche Krieger von den Schlüsseln. Letzteren begegnen wir mit der scharfen Klinge unserer Axt. Das Kampfsystem fällt dabei mit je einem schweren und leichten Schlag sowie einer Ausweichrolle sehr simpel aus. Fünf göttliche Kräfte wie das Wirken eines Heilzaubers oder das Beschwören eines Schattendoppelgängers werten das Handlungsrepertoire im Verlauf des Abenteuers auf.Für Orientierung in den verwinkelten Wäldern, Winterlandschaften und Sümpfen soll die Übersichtskarte sorgen. Leider ist unser aktueller Standpunkt auf dieser nicht verzeichnet, sodass wir uns mühsam an die geometrischen Umrisse als Gedächtnisstütze klammern müssen. Dazu passend schwankt die orchestrale Untermalung zwischen Melancholie und Meditation und fängt die Ruhe vor dem Sturm in Form der Bosskämpfe ebenfalls gut ein. Die Duelle mit den bildschirmfüllenden Riesen sind toll inszeniert, bockschwer und zugleich Höhepunkte des Spiels. Bis die mehrstufigen Angriffsmuster der Kolosse dechiffriert sind, stirbt Thora erneut viele Tode. Enthusiasten können sich im nochmals schwierigeren und namensgebenden Valhalla-Modus ausschließlich den Joten widmen.Jotun ist ein Action-Adventure, das in Auszügen an das großeerinnert. Angesiedelt in der nordischen Sagenwelt, ist die Hintergrundgeschichte um die Kriegerin Thora nur ein Vehikel für die Aneinanderreihung von herausfordernden Bosskämpfen. Im Zusammenspiel mit der tollen Zeichentrickoptik entsteht ein bisweilen stilles Abenteuer, das auch Einblicke in die nordische Sagenwelt gewährt.