TGS2016: Flame X Blaze: MOBA für Android und iOS angekündigt

Square Enix hat auf der TGS 2016 mit Flame X Blaze ein rasantes MOBA für mobile Plattformen angekündigt, das Ende des Jahres in Japan als Open-Beta und kurze Zeit später in Nordamerika erhältlich sein wird. Zu einem Europa-Release hat sich Square Enix bisher noch nicht konkret geäußert.

Im kommenden Spiel könnt ihr euch in Single- und Multiplayermatches stürzen und in spannenden 3 gegen 3-Duellen gemeinsam mit euren Spielpartnern die Gegner mit den richtigen Strategien knacken, denn Teamarbeit wird belohnt. Produziert wird der Titel von Hironori Okayama, welcher sich unter anderem für Kingdom Hearts - Unchained X verantwortlich zeichnet. Eine erste Auswahl an Screenshots findet ihr in unserer Galerie zum Spiel.

Erscheinen soll Flame X Blaze für Android und iOS.