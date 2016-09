PC XOne PS4 iOS Android

Ja, es braucht keine komplexe Spielmechanik, um als Spiel zu gelten. 45% Ja, in jedem Fall. 18% Spiele schon, vollwertige Spiele sind es aber nicht. 17% Nein, ein richtiges Spiel hat mehr zu bieten als QTEs und Story. 13% Ich weiß nicht. 5% Nein, auf keinen Fall! 3%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (63 Prozent) stuft Titel wie die Telltale-Adventures als vollwertig Spiele an. Kritischer sehen es 17 Prozent, die The Wolf Among Us und Co. den Status als vollwertiges Spiel absprechen würde. Weitere 16 Prozent sprechen den Spielen gar die Bezeichnung als solche ab. Die übrigen Umfrageteilnehmer haben keine Meinung zum Thema.Ursprüngliche News:Das kalifornische Entwicklerstudio Telltale Games hat seit seiner Gründung viel herumexperimentiert und schon früh seinen Hang zu Episoden-Spielen entdeckt. Während es sich bei den Projekten in der Anfangszeit des Unternehmens aber zumeist noch um mehr oder weniger klassische Adventures handelte, darunter etwa die ersten beiden Staffeln zuoder späterund, entwickelt Telltale mittlerweile nur noch Story-Abenteuer wieoder aktuell Batman - The Telltale Series (Test ). Diese Spiele bieten bestensfalls am Rande auch mal ein Rätsel. Stattdessen erzählen sie eine interaktive, mit ein wenig Action vermengte Geschichte, in denen der Spieler nicht viel mehr zu tun hat, als im rechten Moment einen Knopf zu drücken und Entscheidungen im Rahmen der Multiple-Choice-Dialoge zu fällen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob dieses Spielkonzept, bei denen die Entscheidungen zudem eher rudimentären Charakter haben, überhaupt richtige Spiele sind und womöglich gar nicht als solche bewertet werden können beziehungsweise sollten. Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher eure Meinung zum aktuellen Thema zu schildern. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.