TGS2016: Westlicher Release-Termin für Berserk and the Band of the Hawk // Neuer Trailer

PC PS3 PS4 PSVita

Im Rahmen der TGS 2016 gab Publisher Koei Tecmo das offizielle Europa Release-Datum von Berserk and the Band of the Hawk, welches von Omega Force entwickelt wird, bekannt. Demnach erscheint das Prügelspiel im Westen am 24.2.2017, während in Japan das Spiel noch in diesem Jahr in den Handel kommt.

Gleichzeitig präsentierte man einen neuen Trailer zum Spiel, welcher mit einer Laufzeit von knapp zwei Minuten aufwartet und actionreiche, brutale Kampfszenen darstellt, in denen der rote Lebenssaft reichlich fliesst. Das besagte Video könnt ihr euch unterhalb der News anschauen.

Berserk and the Band of the Hawk wird hierzulande für PC,PS4 und PSVita erhältlich sein, während eine PS3-Fassung nur in Japan erscheint.