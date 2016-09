Divinity - Original Sin 2 ab sofort in Steams Early-Access-Programm verfügbar

PC Linux MacOS

Wie schon beim ersten Teil von Divinity - Original Sin (im Test: Note 9.0) hatte der belgische Entwickler Larian im Vorfeld bekannt gegeben, auch den Nachfolger Divinity - Original Sin 2 vor dem offiziellen Release im Rahmen von Steams Early-Access-Programm anzubieten. Seit heute können Interessierte das klassische Fantasy-RPG bei Steam für 44,99 Euro erwerben, womit sich auch Zugang zur finalen Fassung erhalten. Die soll nach aktuellem Plan irgendwann im kommenden Jahr fertig werden. Einen Termin für den Release, der diesmal parallel auf PC, PS4 und Xbox One erfolgen soll, gibt es im Moment aber noch nicht.

In der kommenden Woche könnt ihr auf GamersGlobal übrigens eine Stunde der Kritiker zu Divinity - Original Sin 2 sehen, in der euch Jörg und Heinrich nach den ersten 60 Minuten wie üblich verraten werden, ob sie den Titel in ihrer privaten Zeit freiwillig weiterspielen würden.