Batman - The Telltale Series: Trailer gibt Vorgeschmack auf Episode 2

Am kommenden Dienstag erscheint bekanntlich der zweite Teil zum Episoden-Adventure Batman - The Telltale Series (Test). Heute hat der kalifornische Entwickler, der noch dieses Jahr auch die dritte Staffel von The Walking Dead starten will, einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch einen Vorgeschmack auf das Abenteuer von Bruce Wayne alias Batman gibt. Das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die zweite Episode von Telltales Batman-Spiel heißt Kinder von Arkham. Die erste Staffel erscheint neben PC auch für Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One und PlayStation 4. Daneben gibt es parallel noch Umsetzungen für iOS und Android. Wer will, kann seit wenigen Tagen auch eine Boxversion für die beiden Xbox- als auch die beiden PlayStation-Konsolen erwerben. Die umfasst allerdings nur die erste Episode auf Disc. Die übrigen vier Folgen können die Käufer mittels des beiliegenden Seasonpass-Codes kostenlos im PSN respektive auf dem Xbox Live Marktplatz herunterladen.