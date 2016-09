Battlefield 1: Rekordteilnahme mit 13,2 Millionen Spielern, umfangreiche Statistik verfügbar

PC XOne PS4

Entwickler DICE hat heute eine umfassende Statstik zur Open-Beta von Battlefield 1 (Preview) veröffentlicht. Demnach nahmen 13,2 Millionen Spieler an der offenen Beta-Phase teil. Sie übertraf damit den im Oktober 2015 von Star Wars - Battlefront (zum Test: Note: 8,5) aufgestellten, auf EA-Titel bezogenen Rekord von 9 Millionen Beta-Teilnehmern deutlich.

Die meistgespielte Klasse der Beta war mit 30 Prozent der Assault, dicht gefolgt vom Scout mit 28 Prozent. Weniger beliebt war hingegen die Medic-Klasse, für die sich lediglich 10 Prozent der Beta-Teilnehmer entschieden. Die große Beliebtheit der in Battlefield 1 debütierenden Kriegspferde zeigt sich nicht zuletzt daran, dass rund 62,2 Millionen Tötungen vom Pferderücken aus geschahen. Das sind fast fünfmal so viele Kills, wie der gepanzerte Zug zu verantworten hat. Ziemlich tödliche Ponys! Die komplette Statitik findet ihr in den Quellen.