We are Ubisoft: Mitarbeiter wehren sich gegen die drohende Übernahme durch Vivendi

Eigentlich hätte Ubisoft allen Grund zur Freude, feiert das Unternehmen doch dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Die Freude wird allerdings durch die drohende Übernahme des Spieleherstellers durch den französischen Konzern Vivendi getrübt, der bekanntlich bereits seit Längerem immer mehr Aktienanteile von Ubisoft aufkauft (siehe dazu auch unsere Meldungen: Ubisoft: Vivendi plant möglicherweise feindliche Übernahme und Ubisoft: Plant Vivendi doch eine Übernahme des Spieleherstellers?). Am 29. September 2016, startet im französischen Bagnolet, im Novotel Paris Est um 14.30 Uhr die Ubisoft-Hauptversammlung, auf der über die Zukunft des Publishers entschieden wird. Nun wehren sich die Mitarbeiter gegen die Übernahme und erklären in einem Video, welchen Unterschied Unabhängigkeit für sie im Laufe ihrer Karriere bei Ubisoft gemacht hat. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Gleichzeitig wurde mit „We love Ubisoft“ eine neue Website eingerichtet, auf der sowohl die Mitarbeiter als auch Fans des Spieleherstellers ihre Bilder als Zeichen der Unterstützung einsenden können. Bisher wurden bereits mehr als 3.000 Bilder veröffentlicht. Auf der Website „We are Ubisoft“ können zudem die bisherigen Erfolge des Unternehmens eingesehen werden.