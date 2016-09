Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition auf der PS4 Pro im 4K-Grafikvergleich mit der PC-Version

PS4

Besitzer der PS4-Pro werden die kommende 20 Year Celebration Edition von Rise of the Tomb Raider (Testnote 9.0) bekanntlich auch in einer (hochskalierten) 4K-Auflösung genießen können. Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben dazu einen direkten Grafikvergleich mit der PC-Version des Spiels gemacht und das Ergebnis auf YouTube veröffentlicht.

Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Neben der langsameren Framerate (auf der PS4 Pro läuft der Titel mit 30 Bildern pro Sekunde) gibt es noch leichte Unterschiede bei der Texturauflösung, Beleuchtung und den Partikel-Effekten, wobei sich der Titel auf der neuen Sony-Konsole in puncto Grafik dennoch recht gut schlägt. Aber schaut selbst: