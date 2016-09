Steam: Indie-Entwickler äußern sich zu Änderungen am Review-System

Am Dienstag hat Valve aufgrund Missbrauchsverdachts das Bewertungssystem für ihre Plattform Steam geändert (Steam: Änderung des Steam-Review-Systems). Benotungen von Spielern, die ihren Key nicht direkt von Steam bezogen haben, fließen seitdem nicht mehr in die angezeigte Spielenote ein. Auf diese Weise soll der Tausch von Zugangs-Keys gegen positive Reviews verhindert werden.

Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Entwickler, vornehmlich aus dem Indie-Bereich, meldeten und ihrem Ärger über die sozialen Medien Luft machten. Rob Fearon, Macher des Arcadespiels Death Ray Mantra, weist etwa über Twitter auf seine Abhängigkeit von Direktverkäufen und Crowdfunding hin. Simon Roth, Entwickler des Indie-Weltraum-Kolonial-Spiels Maia sieht sogar seine berufliche Existenz bedroht. Auf Twitter schreibt er zu den Änderungen:

Das bedeutet für mich wohl die Aufgabe meines Geschäfts. Ich hatte gehofft, meine Wertung durch Crowdfunder und Direktverkäufe zu verbessern.

In einem Artikel der PCGamesN, in dem sich zahlreiche Entwickler zu der Änderung äußern, erläutert Roth genauer, was eine mittelmäßige bis schlechte Bewertung für die Entwickler bedeutet:

Vom wirtschaftlichen Standpunkt her sinken deine Verkaufszahlen drastisch, sobald dein Spiel weniger als 50 Prozent positive Bewertungen erhält. Die meisten Leute geben mittelmäßigen Spielen zumindest eine Chance, aber wenn du tiefer fällst, fangen sie an, dich komplett zu ignorieren. Also steckst du fest, da du nichts mehr verkaufst. Was an sich nicht so schlimm wäre, würde es sich bei den Reviews um eine konstruktive Aufzeigung der Mängel des Spiels handeln. Nicht ernstzunehmende oder Bewertungen aus einem einzigen Satz sind dagegen ziemlich schädlich.

Es gibt von Seiten der Entwickler jedoch durchaus Verständnis für die Änderungen des Bewertungssystems, besonders um möglichem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben. Ein Großteil der befragten Hersteller sieht sich nicht allzu negativ von den Änderungen betroffen. Gary Chambers von Introversion (Prison Architect) hält die Änderung hingegen für die Lösung eines Problems, das nie eines war.

In der Tat scheint die neue Situation aber vor allem Indie-Entwickler zu betreffen. Steamspy veröffentlichte kürzlich eine Liste von 427 Spielen, die seit Dienstag teilweise um mehr als 80 Prozent in der Wertung abfielen. Produktionen namhafter Studios oder Publisher befinden sich darunter allerdings nur wenige.