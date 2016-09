TGS2016: Gravity Rush 2 angespielt (+ Trailer): Über den Wolken lauern die Schattenaugen

PS4

Das bereits auf der TGS 2013 erstmals gesichtete Gravity Rush 2 (in Japan Gravity Daze 2 genannt) soll am 30.11.2016 in Deutschland erscheinen. Auf der TGS 2016 konnten wir den PS4-Titel anspielen.

Laut Vorspann steht uns dieses Mal nicht nur Heldin Kat zur Verfügung, sondern auch die schwarz-rot-gewandete Raven, die im ersten Teil noch unsere Gegnerin war. Vielleicht ist sie aber auch nur ein KI-Sidekick. Jedenfalls ist in der Demo nichts von ihr zu sehen, wir spielen die gewohnte blonde Heldin. Die Handlung ist einige Monate nach dem Vorgänger angesiedelt, auf den ersten Blick hat sich aber nicht viel geändert: Wir nutzen immer noch die Aufhebung der Gravitation als wesentliche Stärke und kämpfen immer noch gegen die mysteriösen Nevi, seltsame „Schatten-Augenwesen“.

Das Setting soll eine Mischung aus südamerikanischer und asiatischer Stadtästhetik darstellen, hat uns aber eher an ein mediterranes Urlaubsstädtchen erinnert. Zumindest an eines, das auf etwa sechs Dutzend große und ein Dutzend kleine „Inseln“ aufgeteilt ist, die in verschiedenen Höhen am Himmel schweben. Über und zwischen diesen Plattformen verkehren metallene Schwebetransporter sowie offensichtlich hölzerne Schiffe. Brücken verbinden die Stadtteile, teils müssen wir wohl aber auch einfach nach oben oder unten schweben, um sie zu erreichen.

Genau das fällt uns nicht schwer, denn neben herkömmlichem Rennen und pfeilschnellen „Dashes“ dürfen wir uns abermals in die Lüfte schwingen. Und das in der gewohnten, ziemlich coolen Art: Wir fliegen nicht wirklich, zumindest wirkt es nicht so, sondern wir scheinen jeweils zu stürzen – und zwar auf den Gravitationspunkt zu, den wir selbst mit dem (per Touchpad recht gut zu steuernden) Kreiscursor setzen.

Wir beginnen die Demo auf einem größeren Platz, der voll ist mit Marktständen, Palmen, bunten Sonnenschirmen und anderen Accessoires lauschiger Touristenfallen. Doch gierige Verkäufer sind nicht das Problem, sondern die Nevi-Schattenwesen. Die tauchen in den ersten Minuten vor allem als „fliegende Augen“ (mit einem spiralförmigen Wirbelangriff) auf sowie als „kriechende Augen“, die mit ihrem Schwanz attackieren. Neben den Nevi soll es auch humanoide und mechanische Gegner geben, denen sind wir aber beim viertelstündigen Anspielen nicht begegnet.

Na dann ist ja alles klar! Manche dieser Tastenbelegungs-Kärtchen haben auf der Rückseite eine englische Variante, diese hier leider nicht.

Trotz all der Neuerungen fühlten wir uns extrem an den Vorgänger, der ja einer der PSVita-Launchtitel war, erinnert. Die Steuerung funktioniert auch mit dem PS4-Gamepad gut, kleine Videos helfen uns, neu erlernte Fähigkeiten einzusetzen. In der Demo waren das bei uns das Werfen von herumliegenden Objekten hin zum Gravitationszielmarker (der verändert dann seine Form) sowie eine „Rotationsattacke“ und das Einprügeln auf den Gegner, während wir quasi in der Luft stehen. Laut einer Beschreibung gibt es dieses Mal drei Gravitationsmodi, neben dem normalen auch noch „Jupiter“ (langsamere Bewegungen, aber stärkere Angriffe) und „Luna“ (wir verbrauchen weniger bis keine Gravitationsenergie, können aber wohl nicht kämpfen). Wirklich bewusst selbst ausprobiert haben wir diese aber nicht, die japanische Button-Belegung half uns nur sehr bedingt weiter.



Die Zwischenszenen verwenden einen leicht animierten Comic-Look, es wird also teils in die Bildchen hineingezoomt, Sprechblasen erscheinen, oder das ganze Bild kippt kurz, als würden wir tatsächlich ein Comicheft in Händen halten.



Ob die erwähnten „Inseln“, die wir auf der scrollen Vollbild-Karte sehen konnten, das gesamte Spielareal darstellen, wissen wir nicht. Klein wirkte die Umgebung aber auf keinen Fall, zumal die Schauplätze wie schon im ersten Teil auch wieder stark in die Vertikale gehen (also auch innerhalb einer „Insel“). Gravity Rush 2 soll etwa 2,5 mal so groß sein wie der Vorgänger. Die für uns wichtigste Erkenntnis: Das Spielgefühl ist immer noch klasse und ziemlich einzigartig. Wir freuen uns auf Gravity Rush 2!