TGS2016: Yakuza 6 angespielt, Kind auf dem Arm balanciert, Pfützen bewundert

Als Ryu 2016 entlassen wird, ist seine Schutzbefohlene Haruka verschwunden. Das ist das J-Idol aus Yakuza 5, das wir darin selbst spielen konnten. Sie hatte mittlerweile ihre Karriere an den Nagel gehängt und hatte sich im Waisenhaus von Ryu auf Okinawa um die Kinder gekümmert. Doch da ihre ehemaligen Fans sauer auf sie waren und eine Hasskampagne starteten, ging sie fort. Eine Spur führt nach Tokio. Also reist Ryu dorthin und findet sie schließlich – im Koma liegend. Ryu forscht weiter und erfährt, dass sie zuvor in Hiroshima gewesen ist. Von tiefer Gram und der Vorstufe gerechten Zorns erfüllt, machen wir uns dorthin auf...

... und beginnen unsere erste Anspiel-Demo auf der Tokyo Game Show. Segas neuester Open-World-Knüller Yakuza 6 wird in Japan am 8. Dezember 2016 erscheinen, ein West-Release ist extrem wahrscheinlich, hat aber noch keinen Termin. Die Demo beginnt, als wir im roten Poloshirt und mit einer Reisetasche in Hiroshima ankommen. Seit dem Vorgänger ist Ryu nicht sichtlich gealtert, dank der doch deutlich verbesserten Grafik (PS4 statt PS3...) sieht er fast ein wenig jünger aus.



Kleinkind-Balancieren

Wieso genau wir einen etwa zweijährigen Jungen auf dem Unterarm beziehungsweise in unserer prankenartigen Hand sitzen haben, wissen wir nicht, aber wir müssen ihn seiner Mutter zurückbringen, irgendwo in Hafennähe. Der Kleine hat ein erstaunliches Balancevermögen und ist auch im ersten Dialog, den wir führen, ständig mit im Bild: Aufgeweckt schaut er sich um, dabei die ganze Zeit auf unserem Arm sitzend. Irgendwie ein wenig... seltsam.



In dieser Werft- und Hafengegend von Hiroshima spielten wir in der TGS-Demo. Die Mutter ist Wirtin einer kleinen Izakaya und hat am späten Vormittag nur einen einzigen Gast. Der ist unhöflich zu uns, woraufhin sie ihm das Whiskey-Glas aus der Hand nimmt, was ihn nicht glücklicher macht. Die Mutter freut sich über unsere Kleinkind-Lieferung und legt den Buben zurück in die Wiege. Da der GamersGlobal-Reporter kein Japanisch lesen kann, erschließt sich ihm der nun folgende Dialog mit ihr und dem Mann nicht, aber da in der Yakuza-Serie Bösewichte zu 100 Prozent verkniffene Gesichter haben (bis auf die ganz Bösen, die sind in der Regel smart, adrett und höflich), ist eigentlich klar, was gleich passieren wird. Es kommt zum Kampf!



Gefechte mit Lichteffekten

Bis auf die höhere Auflösung hat sich bei den Faust-und-Co-Gefechten offenkundig wenig geändert: Wir hauen mit der Taktik „wahlloses Button-Mashen“ in zufälligen Kombos auf den Säufer ein; kaum ein Schlag, der nicht von eindrucksvollen Lichteffekten umrahmt wird. Wenn wir Spezialattacken einsetzen, färben wir uns blau, die Rotfärbung des Gegners scheint einen Debuff anzudeuten. Und wir können auch wieder herumstehende Objekte nutzen und für einige wenige Schläge (dann sind sie kaputt...) verwenden.

Eine offensichtliche „Kampfarena“ wie oft im Vorgänger (da laufen bei Kampfbeginn gerne Schaulustige herbei und bilden auf beiden Seiten von uns eine Mauer) gibt es nicht, aber wir drehen automatisch um, wenn wir zu weit weglaufen. Geflohen wird hier nicht! Nach dem schnell gewonnenen Kampf werden kurz unsere Erfahrungspunkte eingeblendet, die er uns gebracht hat, in den Kategorien Stärke, Tempo, Stamina, Klugheit und „Stern“ (Spezialattacken). Nach dem Kampf zeigen wir der Wirtin ein Foto von Haruka, und sie gibt uns einen Hinweis (den wir natürlich aufgrund der Sprachproblematik nicht verstehen).

Danach erkunden wir die Gassen und Straßen Hiroshimas. Dort lungern Nichtsnutze herum, die gerne aggressiv werden (ein sich sehr schnell füllender vertikaler Balken über ihren Köpfen warnt uns) und dann angreifen. Noch ein Kampf, noch einige Kombos, weiter.

Wir laufen in eine „Trouble Mission“ hinein, scheinbar ein generischer Missionstyp. Konkret gilt es, eine rucksacktragende junge Frau gegen belästigende Gangster zu verteidigen. Unsere Missionen, Werte, Kampfskills und so weiter rufen wir wieder per Smartphone auf, dessen Display diesmal bildschirmhoch im rechten Drittel direkt über die Spielgrafik geblendet wird.



Zurück in Tokio

Dann ist die Demo auch schon vorbei, aber wir schauen noch einem anderen Spieler über die Schulter. Der war so klug (oder des Japanischen mächtig), im Demo-Hauptmenü den zweiten Punkt anzuwählen, und spielt in Tokio. Also natürlich wieder im Fake-Kabuchiko in Shinjuku (das echte will der Autor dieser Zeilen am Wochenende erkunden). Und das sah großartig aus mit seinen nächtlichen Straßenszenen: Die allgegenwärtigen Neonschilder spiegeln sich in Straßenpfützen, überall glitzert und blinkt es, diverse Läden und Etablissements lassen sich betreten (etwa ein Convenience Store). Und: In der Großstadt taucht neben all den Kanjis auch ab und zu mal ein englisches Wort auf, etwa bei der bekannten Fastfood-Fantasykette „Smile Burger“.