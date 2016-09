PC XOne PS4

Am Erscheinungsbild der Hauptfigur hat sich nicht geändert.

Am Anfang schuf Bandai das Tutorial

Bekanntes Bild. Pac-Man, Labyrinth und Geister. Alles wie es sein muss.

Viele Modi und neue Regeln

Am Ende des Abenteuermodus' wartet der Bossgegner auf euch.

Fazit

Geschicklichkeits-Arcadespiel

Einzelspieler

Für Einsteiger geeignet

Preis am 15.9.2016: 12,99 Euro

In einem Satz: Pac-Man wie ihr es kennt, jedoch anders

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird aktuell von unserem Userbetreut.Es ist der Sommer 1989. Rimini. Kilometerweit zieht sich der Sandstrand vom Hafen hoch bis ins Nachbardorf Riccione, an dem ein kleiner Löwe seinem Vater die letzten Lire-Münzen aus der Reisekasse zieht, um sich bei strahlendem Sonnenschein in die muffige Spielbude an den Arcade-Automaten zu begeben und den bis dato Heiligen Gral der Videospiele zu spielen.. Und nun, 27 Jahre später, schließt sich der Kreis mit der. Das erste Pac-Man für mich seit damals.Man sollte meinen, ein Spiel wie Pac-Man erklärt sich eigentlich von selbst. Im Prinzip tut es das auch. Ihr flitzt zunächst durch ein Labyrinth und fresst Punkte. Dabei werdet ihr von Geistern verfolgt, die euch ans Leder wollen. Mit jedem gefressenen Punkt füllt ihr, und das scheint neu zu sein, eure "Fruchtleiste", die, sobald sie voll ist, eine Frucht erscheinen lässt. Sobald ihr das Obst zu euch nehmt, wechselt ihr automatisch vom Flucht- in den Angriffsmodus und macht eurerseits Jagd auf die Geister. Ein Modus, der sich mittlerweile seit 36 Jahren bewährt hat und wahrscheinlich heute noch jedes Kind kennt. Und wenn nicht, innerhalb von 30 Sekunden verstanden und umgesetzt werden kann.Trotzdem hält es Bandai Namco für nötig, den erfahrenen Spieler durch ein elf Level langes Tutorial zu jagen und ihm haarklein das Spielgeschehen zu erklären. Das Dumme dabei ist, bevor ihr die Ochsentour nicht hinter euch gebracht habt, könnt ihr die anderen Spielmodi, Punkteangriff und Abenteuer, nicht starten. Glücklicherweise seid ihr schnell mit den Tutorials durch, sodass ihr euch im Anschluss daran direkt ins Getümmel stürzen könnt.Im Modus Punkteangriff gibt es insgesamt zehn verschiedene Spieltypen, die ihr zudem in den Einstellungen wild miteinander kombinieren könnt. Dabei müsst ihr nicht nur soviele Punkte wie möglich sammeln, sondern kommt auch mit einer der zuvor erlernten Neuerungen in Berührung. War bisher eine Berührung des Geistes tödlich, ist dies nun nicht mehr der Fall. Erst wenn ihr ihn dreimal innerhalb kürzester Zeit berührt, verwandelt er sich in sein tödliches Ich und jagt euch. Jetzt heißt es flüchten. Und zwar solange, bis sich der Geist wieder zurückverwandelt und euch erstmal nichts mehr anhaben kann. Im Abenteuermodus warten andere Herausforderungen auf euch, die euch am Ende zum finalen Bosskampf führen. Im Grunde spielt es sich aber identisch.Leider wurde das Herzstück von Pac-Man in der vorliegenden Championship Edition 2 etwas vernachlässigt. Die Highscorelisten, die eure Ergebnisse mit denen eurer Freunde vergleichen, sind nur mühsam zu finden und werden euch leider nicht im Anschluss eines Levels angezeigt. Erst nach ein paar Filtereinstellungen zeigen sich die Errungenschaften eurer Kumpels. Und das ist bei einem Spiel, das definitiv auf Highscorejagd ausgelegt ist, fast unverzeilich.Trotz allem ist Pac-Man Championship Edition 2 ein ordentliches Spiel, das vielleicht nicht mehr allzuviel mit seinem Urgroßvater gemein hat. Das Spiel ist rasend schnell, manchmal fast zu schnell und spendiert euch eine Vielzahl an Levels und Möglichkeiten, die euch experimentieren lassen und auch den Schwierigkeitsgrad beeinflussen. Leider kommt der Punktevergleich untereinander viel zu kurz und hält somit nur für kurze Zeit Spielspaß bereit. Der Automatencharme kommt immer noch gut rüber und auch die Musik ist eingängig und gut. Wer schon ein Pac-Man besitzt, sollte sich einen Kauf gut überlegen. Oder sich daran erinnern, wie schön es früher war und die Serie ruhen lassen.