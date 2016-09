Nesbox auf Xbox One: Ein Nintendo-Emulator auf Umwegen

XOne

Zwischen Kyoto und Redmond glühten die Drähte. Die Anwälte debattierten: Ist ein Nintendo-Emulator auf der Xbox One rechtlich einwandfrei?

Warum sollte es auf der Xbox One nicht erlaubt sein, was es auf Android-Hardware schon lange möglich ist? Das hatten sich die Entwickler des Emulators Nesbox einige Wochen zuvor bereits gefragt und eine Umsetzung ihres Programms für Xbox One in Angriff genommen. Nesbox emuliert diverse Nintendo-Plattformen, unter anderem den Super Nintendo und Game Boy Color, aber auch Sega Genesis.

Technisch boten sich keine allzu großen Hürden. Schließlich basiert die Konsole auf Windows 10 und unterstützt daher auch Apps, die auf mehreren unterschiedlichen Plattformen laufen. Und auch rechtlich schien zunächst alles gut zu gehen. Nesbox bekam ein Zertifikat für PC, Mobil-Geräte und HoloLens im Windows Store. Doch am vergangenen Mittwoch kam das „Nein“ aus Redmond: „Dein Produkt kann weltweit und auf spezifischen Märkten nicht angeboten werden.“ Für die Xbox One wird es Nesbox also nicht als App geben. Genaue Gründe gab Microsoft nicht bekannt.

Doch die Indie-Entwickler ließen nicht locker und setzten Plan B um: eine HTML 5-Version des Emulators. Und der läuft. Auch auf der Xbox One, wie die Fotos einiger begeisterter Retro-Gamer auf Twitter zeigen. Spiele-ROMs werden natürlich nicht bereit gestellt. Diese können aber über Microsofts Cloud-Dienst OneDrive direkt in den Emulator geladen werden.